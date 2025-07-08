الرئيس الفرنسي: الحرب الإسرائيلية على فلسطين غير مبررة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء خلال زيارة المملكة المتحدة البريطانية،ولقاء الملك تشارلز الثالث بإن السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية،وتنفيذ حل الدولتين.

وحذر ماكرون من استمرار الحرب الإسرائيلية بفلسطين واصفها بإنها حرب غير مبررة،وبلا هدف مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مسؤوليته لوقف الحرب الحالية.

وفي وقت سابق عندما إندلعت الحرب الإسرائيلية ضد إيران حذر ماكرون من قيام نتنياهو باتخاذ قرار منفرد لضرب إيران لصرف أنظار العالم عن الأضرار الواقعة على قطاع غزة.

داعيا لإقامة دولة فلسطينية دون جيش في إطار تنفيذ حل الدولتين لإحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.