انطلاق تصوير فيلم “DUNE 3” والكشف عن اسمه الرسمي

أعلنت شركة وارنر بروس رسميًا أن الجزء الثالث من سلسلة أفلام “DUNE” سيحمل عنوان DUNE: PART THREE، ما يؤكد استمرار الملحمة السينمائية المقتبسة من روايات فرانك هربرت الشهيرة.



يأتي الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني “DUNE: PART TWO” على الصعيدين النقدي والتجاري.

الفيلم الجديد من المتوقع أن يُكمل قصة بول أتريديس ويغوص أكثر في الأساطير والكون الغني الذي أنشأه هربرت.



المخرج دينيس فيلنوف سيعود للإخراج، وقد صرح سابقًا برغبته في تحويل رواية “أبناء الكثيب” (Children of Dune) إلى فيلم، ما يرجح أن تكون هذه الرواية مصدر إلهام للجزء الثالث.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن تاريخ إصدار رسمي، لكن التوقعات تشير إلى إطلاقه في دور العرض في عام 2027 أو ما بعده، نظرًا لضخامة الإنتاج وتعقيدات التصوير والمؤثرات البصري.

يشارك في بطولة فيلم Dune تيموثي شالاميه، ريبيكا فيرجسون، فلورنس بيو، أوستن باتلر، خافيير باردم، زيندايا، لييا سيدو، كريستوفر واكن، روبرت باتينسون وغيرهم.

انطلق تصوير الفيلم منذ أيام في بودابست باستخدام كاميرات IMAX بالكامل، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجه أرقاما كبيرة.