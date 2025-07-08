مافيش طبطبة| أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حريق سنترال رمسيس

قدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، مشيرا إلى أن لابد من محاسبة كل من أخطأ فى حريق سنترال رمسيس.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"اللي حصل محدش يهون منه ولازم المتسبب يتحاسب، ومافيش طبطبة على حد في الموضوع ده، والبنك المركزي أصدر قرارات اليوم لحل أزمة المواطنين بسبب الأموال بعد حريق سنترال رمسيس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المواطنون واجهوا مشكلات مع البنوك والضرائب والشهر العقاري والمطارات والسكة الحديد بعد حريق سنترال رمسيس.

