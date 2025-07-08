بـ 73 مليون جنيه | قرار من النيابة بشأن شخص يحوز 452 ألف قرص مخدر

قررت جهات التحقيق، حبس شخص بحوزته 452 ألف قرص مخدر تمهيداً للإتجار بها، وتقدر قيمتها المالية بحوالى 73 مليون جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة بالجيزة وبحوزته 452 ألف قرص مخدر تمهيداً للإتجار بها، وتقدر قيمتها المالية بحوالى 73 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر جنائى شديد الخطورة بمحاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافه وضبطه بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزته 452 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 73 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة.



