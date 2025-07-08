وزير الاتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحا للاستخدام حاليا حتى تنتهي عمليات التبريد

كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات، أخر التطورات والمستجدات الخاصة بحريق سنترال رمسيس.



وقال عمرو طلعت في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز "،:" خدمات الاتصالات شهدت اضطرابا بعد نشوب حريق في سنترال رمسيس الذي يعد واحد من ركائز المنظومة المعلوماتية في مصر ".

وتابع عمرو طلعت :" تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وسنترال رمسيس لم يعد صالحا للاستخدام حاليا جتى الانتهاء من عمليات التبريد".

وأكمل عمرو طلعت :" قمنا بتحويل حركة البيانات والخدمات على السنترال الرئيسية الاخرى وبدأنا نسترجع الخدمات الصوتية لمختلف الشركات العاملة في هذا القطاع بشكل تدريجي ".

ولفت عمرو طلعت :" خلال الساعات المقبلة ينتهي تراجع مستوى تقديم الخدمات الخاصة بالاتصالات ".