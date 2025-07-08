تحرك عاجل من وزير الاتصالات لاستعادة الخدمات البنكية بشكل كامل

كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات، أخر التطورات والمستجدات الخاصة بحريق سنترال رمسيس.



وقال عمرو طلعت في تصريحات لقناة “ إكسترا نيوز “،:”خدمات البنوك شهدت تراجعا وبدأنا في تطبيق خطة طواريء لاسترجاعها”.

وأكمل عمرو طلعت :" معظم الخدمات المصرفية عاد اليوم باستثناء إحدى المؤسسات المصرفية الكبرى".

ولفت عمرو طلعت :" البورصة ليس لديها أي مشكلة تكنولوجية أو مشاكل اتصالات لكن المشاكل لدى بعض شركات السمسرة التي تتعاون مع البورصة وقررت البورصة ان تعلق عملها اليوم من باب الاحتياط ".

وتابع عمرو طلعت :" مازالت خدمات الاتصالات في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس تحدي ونعمل على إنهائها ".