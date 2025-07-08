أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن رئيس المصرية للاتصالات أكد أن حريق سنترال رمسيس كان هائل، مضيفا أن استعادة 85% من خدمات الاتصالات واستعادة الخدمات بشكل كامل خلال 24 ساعة.



وأضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أن الخدمات ستعود خلال 24 ساعة بشكل كامل.

وتابع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أأن الزمنا الحكومة بتقديم خطة خلال 48 ساعة من أجل عدم تكرار أزمة سنترال رمسيس مرة أخري.

