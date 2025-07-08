النائب عصام هلال: حزب مستقبل وطن وضع قواعد أساسية لاختيار المرشحين

أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب وضع قواعد أساسية لاختيار المرشحين مبنية على حسن السمعة والسلوك والشفافية والقدرة على خدمة المواطنين بالإضافة إلى تنفيذ رؤية الحزب.

وقال عصام هلال، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن حزب مستقبل وطن معروف أن رؤيته الأساسية هو مساندة الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، ولدينا رغبة أكيدة بالدفع بنماذج شبابية ونماذج للمرأة فى الانتخابات المقبلة.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن قوائم الانتخابات التى تجريها الاحزاب استعدادا لانتخابات الشيوخ والنواب ليست بدعة سياسية مصرية وهى موجودة فى العالم كله من أجل تشكيل حكومة أو دخول انتخابات.