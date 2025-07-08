رئيس الفاو: فوزنا برئاسة الفاو تتويج لمجهود بدلوماسي مصري كبير

أكد مينا رزق رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو"، أن فوز مصر برئاسة مجلس الفاو إنجاز للدولة المصرية.

وقال مينا رزق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اتوجه بالشكر للسفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا لانه كان داعم كبير لي في ترشيحي لهذا المنصب الهام ".

وتابع مينا رزق :" مصر أحد الدول المؤسسة لمنظمة الفاو وفزنا برئاسة الفاو لاول مرة "، مضيفا:" فوز مصر برئاسة الفاو تتويج لمجهود بدلوماسي مصري كبير ".



واكمل مينا رزق :" كان هناك دعم عربي كامل للتصويت للمرشح المصري وكان هناك دعم عدد من الوفود الافريقية للمرشح المصري ".



ولفت مينا رزق :" البعثة المصرية في روما نجحت في الدفاع على الاولويات الأفريقية ".

