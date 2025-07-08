أول رد من غادة عبد الرازق حول اتهامات النصب المتداولة

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة غادة عبد الرازق، بيانا صحفيا للرد على الاتهامات التي لاحقت موكلته خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من نشر دون التحقق.



وتابع قنطوش في بيانه: تهيب الفنانة غادة عبد الرازق بكافة الصحفيين المحترمين في تحري الدقة، والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ولا تستند الى أحكام قضائية أو دليل وغرضها تشويه صورتها أمام جمهورها.



ونؤكد عدم نشر أي أخبار تشير إلى الفنانة دون دليل عليها والإ سوف تضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشرها.

وانتشرت عدد من الشائعات خلال الساعات الماضية عن تورط الفنانة غادة عبد الرازق في مزاعم نصب والاستدانة بأموال لجهات خارج مصر.