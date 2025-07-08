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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لازم يتكرموا .. خالد أبو بكر يشيد بتعامل الدفاع المدني مع حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

أثنى الإعلامي خالد أبو بكر، على سرعة استجابة الدولة وتكاتف أجهزتها المختلفة في التعامل مع الحريق الضخم الذي اندلع عصر الاثنين بمبنى سنترال رمسيس في قلب العاصمة القاهرة، وهو الحريق الذي تسبب في اضطرابات واسعة بخدمات الإنترنت، وشبكات المحمول، والمعاملات المالية الإلكترونية على مستوى الجمهورية.


وفي تعليقه خلال تقديم برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، وجّه أبو بكر تحية تقدير وإجلال لرجال الحماية المدنية، مؤكداً أن ما قام به الضباط والأفراد المشاركون في عمليات الإطفاء يُجسّد معنى "البطولة الحقيقية".


وقال:"اللي حصل من ظباط وأفراد الدفاع المدني عظمة على عظمة.. دول أبطال بيؤدوا رسالة مش مجرد وظيفة. كانوا وسط الناس، دخلوا للموت بعزيمة، وما فرقش معاهم حاجة، وبيستحقوا إننا نقولهم: كتر خيركم."


وأضاف:"أتمنى أن نراهم خلال الفترة المقبلة يُكرّمون بالزي الرسمي، ويتم توجيه الشكر لهم بشكل علني.. لازم نخرج الناس دي ونقولهم تحيا مصر.. الناس دي شالتنا في وقت الأزمة."


ودعا الإعلامي إلى ضرورة تكريم كل من شارك في إخماد الحريق، قائلاً:"اللي زي دول لازم أهلهم وأولادهم يفتخروا بيهم، وبلدهم كمان تفتخر بيهم.. في وقت الجد، دايمًا فيه ناس بتقف وتشتغل ليل ونهار عشان المصريين يعيشوا في سلام."


وشدد أبو بكر على أن هذه المواقف "ليست مجرد مشاهد بطولية في فيلم"، بل هي "حقائق ميدانية تعكس حجم التضحية والانتماء الحقيقي".

خالد أبو بكر سنترال رمسيس حريق

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