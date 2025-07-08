وزير الاستثمار يستقبل نائب رئيس الوزراء الكونغو لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما استعرض عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والقاري.

وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى في القضايا ذات الأولوية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بدفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يتماشى مع التوجه المصري نحو تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين تمثل أساسًا قويًا لهذا التوجه.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والربط اللوجيستي، باعتبارهما ركيزة أساسية لتمكين التجارة الإقليمية، وربط الأسواق الإفريقية، وخلق فرص اقتصادية واعدة، موضحًا أن مصر وجهت خلال العقد الأخير استثمارات كبيرة فى مشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة.

واستعرض «الخطيب» المشروعات القارية التي تعمل مصر على دفعها، وعلى رأسها مشروع الربط بالقطار فائق السرعة بين دول القارة، والمراكز اللوجستية الإقليمية التي تسعى مصر من خلالها إلى دعم حركة التجارة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع دعم اتفاقيات التجارة الحرة القارية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في إنتاج الطاقة الشمسية ، إلى جانب جهود الدولة في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار.

واكد «الخطيب» التزام مصر بتعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد السيد جوايلان نيمبو نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، مشيرًا إلى تطلع جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنًا الدور المصري في دعم جهود التكامل الإفريقي، وخلق شراكات فعالة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة.

كما دعا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم مصالح شعوب القارة، مؤكدًا أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز فرص الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية.

وقد اكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من تعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعمل على تفعيل المبادرات والمشروعات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والربط اللوجيستي، والطاقة، والتصنيع الزراعي. وشددا على ضرورة تيسير حركة الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.