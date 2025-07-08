لقطات خاصة لبرنامج على مسئوليتي لحريق سنترال رمسيس

عرضت الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات خاصة لـ علي مسئوليتي للآثار والدمار الهائل لـ حريق سنترال رمسيس.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"اللي حصل محدش يهون منه ولازم المتاسبب يتحاسب، ومافيش طبطبة على حد في الموضوع ده، والبنك المركزي أصدر قرارات اليوم لحل أزمة المواطنين بسبب الأموال بعد حريق سنترال رمسيس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المواطنون واجهوا مشكلات مع البنوك والضرائب والشهر العقاري والمطارات والسكة الحديد بعد حريق سنترال رمسيس.