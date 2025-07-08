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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

موجة حر عالمية.. وهذه الأطعمة تسرع تعافي الجلد وتحمي من أضرار الشمس

أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
آية التيجي

مع استمرار موجات الحر في اجتياح العديد من مناطق العالم، يُحذّر خبراء الصحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لما قد يسببه من ضربة شمس، حروق جلدية، التهابات، حكة، تقشّر الجلد، وحتى الإجهاد الحراري.

أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة

وفيما ينصح الأطباء بالحماية من أشعة الشمس قدر الإمكان، كشفت دراسات طبية حديثة عن مجموعة من الأطعمة التي تُسهم في تعزيز مناعة الجلد، وتسريع عملية التعافي من آثار الشمس، وفقا لما نشر في موقع Verywell Health، وهي :

ـ الجزر:

ويُعد الجزر من أقوى الأطعمة المقاومة لأشعة الشمس، بفضل احتوائه على البيتا كاروتين، وهي مادة تتراكم في الجلد وتشكل حاجزًا وقائيًا ضد الأشعة فوق البنفسجية.
كما تساهم في ترطيب البشرة، تعزيز مرونتها، وتقليل التجاعيد والبقع المرتبطة بتقدم العمر.

الجزر

ـ الحليب المُخمّر:

المنتجات المُخمّرة مثل الزبادي تعزز صحة الجلد بعد التعرض للشمس، إذ تحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في إصلاح الحمض النووي، وتحسين الاستجابة المناعية.
كما تحتوي على كولاجين محلل يساهم في تجديد خلايا البشرة وتسريع الشفاء.

الحليب المُخمّر

ـ عصير البرتقال:

مصدر ممتاز للترطيب وفيتامين C، حيث يوفر كوب واحد منه نحو 15٪ من الاحتياج اليومي.
يساعد هذا الفيتامين في تخفيف الالتهابات الجلدية الناتجة عن الشمس.

كما تبيّن أن الحمضيات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

عصير البرتقال

ـ الطماطم:

تُعتبر الطماطم فعالة في تقليل احمرار الجلد والتهاباته بعد التعرض للشمس، وتحتوي على مادة الليكوبين التي تعمل كمضاد أكسدة قوي يحمي البشرة من الأضرار طويلة الأمد.

الطماطم

ـ الرمان:

فاكهة غنية بمضادات الالتهاب والأكسدة، وتساهم في تسريع شفاء الحروق الجلدية، وتوفير حماية طبيعية من الأشعة فوق البنفسجية.

الرمان

خطوات أساسية لتجنّب حروق الشمس

ـ  تجنّب الخروج في وقت ذروة الشمس (10 صباحًا – 4 عصرًا).

ـ البقاء في أماكن مظللة قدر الإمكان.

ـ ارتداء قبعة واسعة الحواف تحمي الوجه والرقبة.

ـ استخدام واقي شمس مناسب بعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

ويمكن للتغذية الجيدة أن تكون خط الدفاع الثاني بعد الوقاية المباشرة من الشمس.

أطعمة أشعة الشمس موجات الحر ضربة شمس حروق جلدية التهابات تقشّر الجلد الإجهاد الحراري مواجهة أضرار الحرارة

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موجة حر عالمية.. وهذه الأطعمة تسرع تعافي الجلد وتحمي من أضرار الشمس

أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
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