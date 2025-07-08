مروة عبد المنعم تدافع عن مها الصغير: أنتم جميعا بلا خطايا

علّقت الفنانة مروة عبد المنعم على الجدل المثار حول الإعلامية مها الصغير بعد أزمتها الأخيرة بشأن استخدامها لوحات فنية دون نسبها لأصحابها، مؤكدة أن الهجوم الذي تعرضت له كان قاسيًا ومليئًا بالتجريح والتشفي.

وكتبت مروة عبد المنعم عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي:

«أنا مش بتكلم هنا عن خطأ مها، أنا بتكلم عن أخلاقنا ورد فعلنا على شخص أخطأ. قبل ما أقرأ البوست ده، كنت متأفوفة جدًا من حجم التعرض اللي فيه إهانة وتجريح وسخرية بلا رحمة، وأنتم جميعًا بلا خطايا».



والجدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسون صاحبة لوحة فنية اتهمت الإعلامية مها الصغير بسرقتها، وكشفت تفاصيل رسالة اعتذار جاءتها من مها بعد الواقعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc مصر، إن مها اعتذرت عن الواقعة وطلبت التواصل معها بشكل شخصي، موضحة أنها تقبلت الاعتذار.

وأضافت أن الصغير تعلمت الدرس ولن تكرر الواقعة مرة أخرى، مشددة على ضرورة تحلي الفنان بالأخلاقيات، موضحة أن أحدًا لم يرسل إليها صور اللوحات نكاية في مها الصغير.

وأكدت أن الواقعة لا تنتشر في الدنمارك على مستوى الرأي العام كما هو الحال في مصر بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن قصتها تحظى باهتمام كبير من المصريين.

ونوهت بأن الشخص الذي أرسل إليها الصور لا يعرف شيئًا عن مها، موضحة أن الواقعة أثارت ذهولًا بين المحيطين بها نظرًا لما بدر من مها من تصرف غريب.