عضو تعليم النواب عن البكالوريا : تطبيقه من الصف الأول الثانوي

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام البكالوريا الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو نظام مرن يراعي مصلحة الطالب، ويهدف إلى تحقيق العدالة في تقييم الأداء، من خلال إتاحة فرص تحسين متعددة، موضحًا، أن هذا النظام لا يمس مجانية التعليم بأي شكل من الأشكال، مما يدحض ما تردد من شائعات حول تحميل الطالب أعباء مالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ من غير العدل أن يتحدد مستقبل طالب بناءً على محاولة واحدة فقط للالتحاق بالجامعة، لذلك جاء النظام الجديد ليمنح الطالب فرصة أو اثنتين للتحسين.

وشدد، على أن ذلك يمثل نقلة نوعية نحو تقييم أكثر إنصافًا: "النظام الجديد موازٍ للنظام الأساسي التقليدي، لكنه يتيح مرونة أكبر، وهو اختياري بالكامل".

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنّ النظام الجديد سيبدأ تطبيقه على الطلاب من الصف الأول الثانوي، حيث يختار الطالب منذ بداية المرحلة الثانوية ما إذا كان سينضم إلى نظام البكالوريا المصري أو سيستمر في النظام التقليدي، كما أن هذا النظام لا يفرض على الطالب دخول المسار الجديد قسرًا، بل يتطلب تقديم طلب رسمي للالتحاق به.



