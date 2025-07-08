إعلامي يكشف كواليس اتفاق الزمالك مع شركة MGB.. وموقف جون إدوارد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك اتفق مع شركة MGB لإدارة فريق الكرة بالنادي الأبيض، بشكل أو بآخر، وهي نفس الشركة التي كانت تُدير الكرة في فاركو، وهذا أمر لا يغضب أحد على الإطلاق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: شركة MGB هي التي تدير الكرة في الزمالك، وهذا أمر عادي جدًا، ولا يعيب النادي مطلقًا، لأن مجلس الإدارة موجود ووجد أنه غير قادر على إدارة قطاع الكرة في الوقت الحالي رغم وجود قامات كبيرة لها باع كبير.

وأضاف: تواصل مسئولو الزمالك مع محمد العاصي، وكان لديهم الرغبة في تولي مهمة المدير الرياضي، لكنه غير متفرغ ويعمل خارج مصر، وموجود في ألميريا الإسباني ونادي آخر في البرتغال، ولكنه رشح جون إدوارد للعمل في هذا المنصب بدلا منه.

وأكمل: أحمد حسام ميدو كان لديه خطط معينة، وكان يعمل منذ منتصف أبريل الماضي على ملف الصفقات، وعقد عدة جلسات مع اللاعبين واتفق معهم بالفعل، وأبلغ مسئولي الزمالك بأنه قام بالاتفاق مع بعض اللاعبين بأرقام مالية معينة لكن المجلس أبلغه بأن ذلك فوق طاقة النادي ماليا، لذلك طلب ميدو جلب مدير رياضي اجنبي وهو توني بوليس.

وزاد: كان من المفترض أن يتولى توني بوليس أن يتولى منصب المدير الرياضي، بينما يتواجد جون إدوارد مديرا للتعاقدات، ولكن تم رفض تعيين بوليس، لذلك تم الاتجاه لجلب شركة MGB لإدارة الكرة في الزمالك، والعقد بين النادي وجون إدوارد الذي تم توقيعه في منزل حسين لبيب، وبحضور هشام نصر نائب رئيس النادي، على أن تدير الشركة ملف الكرة في الزمالك.

وتابع: محمد العاصي ساهم في جلب شركة الملابس "نايك" للزمالك، وجون إدوارد شخصية محترمة وحصل على الصلاحيات كاملة بناء على الاتفاق مع مجلس الإدارة، وهو ليس موظفًا في نادي الزمالك، ولا يتقاضى مقابل مالي من النادي، لان هناك شركة هي من تدير الكرة في القلعة البيضاء.

وواصل: حسين لبيب منح ادوارد كافة الصلاحيات وأحقية التوقيع على أي شئ بتفويض من مجلس الإدارة، وفي نفس الوقت يدفع الفلوس التي يراها من خلال المدير المالي، وقام مؤخرا باقالة محمد بدر المدير المالي وجلب واحد آخر من نفس الشركة، كما استعان بـ عبدالرحمن اسماعيل مديرا للتعاقدات.

وأكمل: هذه الشركة كانت مرتبطة بعقود مع عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو المنتقل حديثا لنادي الزمالك، وهذا أمر عادي جدًا، والزمالك في بيان حجب رقم 10 في الموسم المقبل، ذكر اسم جون إدوارد بعد قرار مجلس الإدارة وهو الأمر الذي يؤكد أن الثنائي يعمل سويًا رأسًا برأس في ملف الفريق الأول من خلال شركة MGB.

وأوضح: لو كان هناك عقدًا بين الزمالك وجون إدوارد للعمل مديرا رياضيًا، نتمنى أن يظهره النادي، وأنه لا يوجد تعامل مطلقا مع شركة MGB، وهذا الكلام لا علاقة له بالذمم ولا أي أزمات شخصية، لكن نسعى لشرح الأمر لجمهور النادي.

وأشار إلى أن قناة النهار محترفة ومهنية، والخبر الذي ذكره بالأمس موجود بالفعل عبر جميع الصفحات الرسمية للقناة عبر السوشيال ميديا، مبديًا اندهاشه من محاولات التشكيك في الخبر الذي قاله بالأمس.

وأضاف: جون إدوارد يحصل على نسبة من بيع اللاعبين، وعلى سبيل المثال الزمالك قام بتحديد سعر مصطفى شلبي بـ35 مليون، وسيد نيمار بـ25 مليون، لذلك كل صفقة على حده، وفي النهاية يتم اجراء صفقة تبادلية، لكن نسبة بيع كل لاعب معروفة، وهذا ليس عيب، وهذا طبقا للاتفاقات بين مجلس الإدارة وشركة MGB.

وأشاد أمير هشام، بـ"جون إدوارد" مؤكدا أنه شخص جيد ولديه علاقات جيدة، ولا علاقة له بأي انتقادات ضده مؤخرا، مشيرًا إلى أنه لا يقبل التجاوز مطلقًا.