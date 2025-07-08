مدحت عبد الهادي يكشف كواليس رحيل ياسين مرعي من الزمالك

كشف مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن واقعة مثيرة حدثت داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، كان بطلها ياسين مرعي، لاعب الفريق السابق، والمنضم حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من فاركو.

وقال عبد الهادي، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "كنت متواجد في وقت سابق داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتوليت منصب رئيس القطاعات، وخلال تلك الفترة كان ياسين مرعي لاعبًا ناشئًا بالفريق."

وأضاف: "فوجئت في يوم من الأيام بأن اللاعب اختفى دون سابق إنذار، وعندما سألت عنه، علمت أنه سافر إلى الإمارات بعدما تلقى عرضًا من نادي الجزيرة الإماراتي."

وتابع عبد الهادي: "تواصلت وقتها مع أحد أبناء النادي الإسماعيلي المحترمين الذي كان متواجدًا في الإمارات، وأبلغته بأن اللاعب لا يزال على ذمة الزمالك، وبالفعل، بعد 24 ساعة فقط، عاد ياسين مرعي إلى القاهرة ووقّع على عقود جديدة مع الزمالك."

وأوضح نجم الزمالك السابق أن النادي وافق لاحقًا على رحيل اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه فقط، رغم أن المدير الفني للفريق وقتها، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كان في حاجة فنية إلى خدماته.

واختتم عبد الهادي حديثه قائلاً: "ياسين مرعي حاليًا يُقدر سعره بين 30 إلى 40 مليون جنيه، والزمالك كان بإمكانه الاستفادة منه بشكل أكبر سواء فنيًا أو ماديًا."