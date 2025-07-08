صورة رومانسية جديدة تجمع إمام عاشور بزوجته على إنستجرام

نشر لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي، إمام عاشور، صورة جديدة تجمعه بزوجته ياسمين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة أثناء قضاء عطلة صيفية في إحدى مناطق الساحل الشمالي، حيث نالت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين عبروا عن إعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمع بينهما.



أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط مستمر ولن يرحل وليس هناك أي عروض رسمية وصلت حتي الان للقلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدى البلد إن إمام عاشور واحد من أهم العناصر في الفريق ولم يصلنا أي عروض لضمه سواء من الدوري السعودي أو غيره.

وأضاف: “أعلنا في وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين منهم إمام عاشور وبالتالي بمجرد عودة الفريق للتدريبات الاحد المقبل سنبدأ علي الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور”.

وشدد على ان الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين يرحلون ويأتون، لكن الحقيقة أن الأهلي يسعي للحفاظ علي لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.