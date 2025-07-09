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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الهباش»: الفلسطينيون مُوحّدون رغم الانقسامات السياسية.. والاحتلال أصل المأساة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
علي مكي

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الخطر الحقيقي الذي يهدد الشعب الفلسطيني يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن استمرار تجاهل هذه الحقيقة أو محاولة الالتفاف عليها لن يؤدي إلى أي حل سياسي عادل.


وأوضح "الهباش" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء،  أن حديث بعض المسؤولين حول القضية الفلسطينية يحمل ملامح كارثية، إذ يصف حالة الصراع كأنها أمر دائم لا مفر منه، في حين أن الطريق الوحيد نحو السلام يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وشدد على أن محاولات الهروب من جوهر القضية الفلسطينية، سواء من خلال تصريحات أو مبادرات منحرفة، ما هي إلا خزعبلات تهدف إلى صرف الأنظار عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال.


وفيما يتعلق بالوحدة الداخلية، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني واعٍ ومدرك لأي محاولات تهدد تماسكه، مضيفًا أن الانقسامات، إن وجدت، تقتصر على النخب السياسية، بينما تبقى القاعدة الشعبية موحدة ومتماسكة، ولن تسمح بأي شرخ داخلي.


واختتم الهباش، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تركيز الجهود السياسية والإعلامية على القضية الجوهرية، وهي وقف حرب الإبادة التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني، بدل الانشغال بقضايا فرعية لا تخدم سوى الاحتلال.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة

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