القضية في القلب قبل الصورة.. أميرة فتحي تتألق بفستان الكوفية الفلسطينية|شاهد

في ظهور أعادها إلى الواجهة الإعلامية بعد سنوات من الغياب، خطفت الفنانة أميرة فتحي الأنظار بفستان أنيق يحمل نقشة الكوفية الفلسطينية، لتوجه رسالة تضامن إنسانية تؤكد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلّقت قائلة: «القضية في القلب قبل الصورة»، في لفتة راقية لاقت ترحيبًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أميرة فتحي تنفى ارتداءها الحجاب

ونفت أمير فتحي في لقاءها الأخير تمامًا أن تكون ارتدته يومًا خارج إطار التمثيل، مشيرة إلى أن ظهورها بالحجاب في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان مقتصرًا على الدور فقط، معلقة: «أنا متحجبتش قبل كده.. لكن الناس صدقوا الدور وافتكروا إني محجبة».

أميرة فتحي تكشف علاقتها بسوسن بدر

وعن حقيقة صلة القرابة بينها وبين سوسن بدر ، نفت أميرة شائعة وجود صلة قرابة تجمعها بالفنانة القديرة سوسن بدر، مؤكدة أنها تعشقها على المستويين الفني والشخصي لكنها ليست والدتها.

رأيها في عمليات التجميل

كشفت عن تعرضها للتنمر منذ طفولتها، خاصة فيما يتعلق بشكل أنفها، حتى من والدتها، لكنها رفضت الخضوع لأي عمليات تجميل، مؤكدة أنها تصالحت مع شكلها الطبيعي رغم ما عانته من عقد نفسية في صغرها.

آخر أعمال أميرة فتحي الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحي كان مشاركتها في مسلسل السرايا، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: سوسن بدر، دنيا عبد العزيز، مصطفى كامل، وآخرون. المسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.