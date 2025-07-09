شهود وكاميرات.. مباحث الجيزة تجمع التحريات حول قـ.ـتل مستشار سابق لطليقته بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات إطلاق مستشار سابق الرصاص على طليقته على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر.

وتولى فريق بحث فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف للوقوف على كيفية ارتكاب المتهم الواقعة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان، حيث ذكروا أن المتهم أطلق النار على المجني عليها، وحاول الهرب، إلا أنهم تمكنوا من التحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوج المجني عليها، وذكر أنه أثناء سيره بصحبة المجني عليها، بأحد الشوارع، أطلق طليقها المتهم عيارا ناريا، ما أسفر عن مقتلها.

وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، دفعته لارتكاب الجريمة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل سيدة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصا أطلق النار على طليقته، أثناء سيرها بصحبة زوجها، ما أدى إلى مقتلها، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.