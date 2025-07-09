بشاشة كبيرة وبطارية جبارة.. موتورولا تطلق هاتف Moto G96

أطلقت شركة موتورولا رسميًا هاتف Moto G96 ، موفرةً مزيجًا رائعًا من التصميم والمواصفات بسعرٍ منافس. بسعرٍ يقل عن 20,000 روبية هندية، يتميز هذا الهاتف الاقتصادي بشاشة AMOLED منحنية فائقة النعومة، وكاميرا رئيسية بمواصفاتٍ متوسطة، وغيرها الكثير. إليك ما تحتاج لمعرفته حول مواصفاته وتفاصيل سعره.

مواصفات هاتف Moto G96

يتميز هاتف Moto G96 الجديد بشاشة منحنية من نوع pOLED مقاس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث 144 هرتز، ودقة FHD+. كما تتميز هذه الشاشة بسطوع ذروة يبلغ 1600 شمعة/متر مربع، وألوان 10 بت، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، وأحدث تقنيات Display Color Boost من موتورولا. وتعود موتورولا بتصميمها الجلدي النباتي في هذا الطراز، بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. يتميز هاتف G96 بهيكل نحيف بسمك 7.93 مم، ووزن خفيف أيضًا (178 جرامًا).



ميزات هاتف موتو جي96 5G



يأتي الهاتف مزودًا بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7s من الجيل الثاني، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت. يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط.

أما بالنسبة للكاميرات، فتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony LYT700C، وهي نسخة مختلفة من الكاميرا الرئيسية الموجودة في هاتفي OnePlus 13s و Oppo Find X8 الرائد.

تأتي هذه الكاميرا مع عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

تشمل الميزات البارزة الأخرى دعم شريحتي اتصال، أزرق آشلي، وأوركيد كاتليا، وأزرق دريسدن، ورمادي غامق. يبدأ سعره من 17,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت من 19,999 روبية هندية.