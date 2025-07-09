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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انتهاء الماراثون .. القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يختتم الامتحانات بأداء مادة التفسير

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد صبري عبد الرحيم

اختتم طلاب القسم العلمي بـ الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحاناتهم للعام الدراسي 2024/2025، بأداء الامتحان في مادة "التفسير"، وسط أجواء من الهدوء والانضباط بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ,أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، سير أعمال الامتحان من داخل غرفة العمليات المركزية، حيث تم الاطمئنان على انتظام اللجان، والتواصل مع رؤساء المناطق للتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب حتى اللحظات الأخيرة من موسم الامتحانات.

انتهاء امتحان التفسير

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه بانتهاء امتحان "التفسير" يُسدل الستار على مشوار امتحانات القسم العلمي، اجتهد فيه الطلاب بكل جدية وتحمل، وسط تحديات الدراسة والمراجعة والالتزام، ليبدأوا اليوم مرحلة جديدة من الأمل والاجتهاد.

التفوق في النتائج المنتظرة

وأضاف الشيخ "عبدالغني" أن الأزهر الشريف سيتوج هذا الجهد بالحفاظ على مجهودات كل طالب اجتهد وسعى، مؤكدًا فخره بأبنائه الذين خاضوا هذا الماراثون بروح عالية، مقدِّمًا الشكر لكل من أسهم في تيسير هذه الرحلة من معلمين ومشرفين وأسر، متمنيًا للجميع التوفيق والتفوق في النتائج المنتظرة.

الانضباط والالتزام

وأكد رئيس القطاع، أن امتحانات هذا العام شهدت حالة من الانضباط والالتزام في معظم المناطق، مشيدًا بجهود المعلمين والمراقبين، وتعاون أولياء الأمور، وحرص الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والتركيز.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالب وطالبة، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالب و40,567 طالب، وتُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

القسم العلمي الثانوية الأزهرية الامتحانات مادة التفسير التفسير الشهادة الثانوية الأزهرية

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