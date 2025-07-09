الجزء الثالث من KNIVES OUT يفتتح مهرجان لندن السينمائي

كشفت إدارة مهرجان لندن السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ69 للمهرجان، المقرر انطلاقها في 8 أكتوبر المقبل.

الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة الغموض الناجحة “Knives Out”، من تأليف وإخراج المخرج الأمريكي ريان جونسون، ويشهد عودة النجم دانييل كريج إلى دور المحقق بونو بلانك.



ومن المتوقع أن يتعامل المحقق دانيال كريج هذه المرة مع “أخطر قضية في مسيرته”، ضمن أجواء قاتمة وبيئة روحية مشحونة، تشمل أديرة وكنائس وغموضًا كثيفًا.



يضم الفيلم طاقمًا تمثيليًا لافتًا يجمع بين النجوم المخضرمين والوجوه الشابة، من أبرزهم:

جوش أوكونور، جلين كلوز، ميلا كونيس، كيري واشنطن، أندرو سكوت، جيريمي رينر، توماس هادين تشيرش، وجوش برولين، وغيرهم.

يأتي الفيلم ضمن صفقة ضخمة أبرمتها منصة نتفليكس للاستحواذ على الجزأين الثاني والثالث من السلسلة مقابل 450 مليون دولار، فيما تقاضى دانيال كريج وحده قرابة 100 مليون دولار نظير مشاركته في الفيلمين.



ويُعرض “Wake Up Dead Man” لأول مرة عالميًا في افتتاح مهرجان لندن، قبل طرحه على نتفليكس في 12 ديسمبر المقبل.

وتُقام فعاليات مهرجان لندن السينمائي في الفترة من 8 إلى 19 أكتوبر، وسط حضور جماهيري ونقدي من أنحاء العالم، ليكون فيلم بداية قوية لدورة يُتوقع أن تكون من الأكثر إثارة في تاريخ المهرجان.