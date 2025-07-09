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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى ميلاد محيي الدين عبد المحسن مدقق اللغة العربية واشتهر في أدوار الشر

محيي الدين عبد المحسن
محيي الدين عبد المحسن
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محيي الدين عبد المحسن الذى اشتهر فى أدوار الشر وقدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان عشاقه. 

 

مسيرة محيي عبد المحسن

ولد الفنان محيي الدين عبد المحسن في قرية الرقة الغربية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة يوم 9 يوليو عام 1940، وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية عام 1964، وعمل مدققا ومصححا ومراجعا للغة للعربية، ومن الأعمال التي أشرف فيها على تصحيح اللغة العربية مسلسل كارتون الأطفال القديم "مسعود ومنحوس" الذي تم عرضه في سنة 1972.

دخل الفن عام 1965 ثم عمل بمسرح الطليعة ثم مديرا مستشارا لقطاع الفنون الاستعراضية، وله أعمال سينمائية ومسرحية وتليفزيونية وإذاعية كثيرة، كما عمل في مسرح مينوش.

محيي عبد المحسن وخناقة في ستوديو 12 

ومن أبرز المواقف التي حدثت للفنان محيي الدين أنه اشتبك مع زميله المخرج الإذاعي إبراهيم الدسوقي، بعد تسجيل برنامج "تياترو" التليفزيوني، وضربه أمام العاملين في استديو 12، مما تسبب في إصابته ونقله إلى المستشفى.

وكان الفنان محيي الدين عبد المحسن اشتبك مع زميله أثناء جلوسهما ضيوفاً بالبرنامج لمناقشة دور النقابات الفنية في دعم أعضائها، وخلال التسجيل اختلف محي الدين مع زميله المخرج الإذاعي الأمر الذي تطور إلى الضرب.

جسد محيي الدين عبد المحسن شخصيات عديدة في السينما والتلفزيون، وظل يعمل حتى آخر يوم في عمره، أبرزها: "عبده الكرف" في فيلم "الكيف" و "موسى الأعور" في "التوت والنبوت" و"جابر الأشوح" في "الشهد والدموع" و "وهدان المرزوقى" في "ليالي الحلمية" وكانت آخر مشاركات الفنان كانت من خلال مسلسل "سيدنا السيد" مع الفنان السوري جمال سليمان وحورية فرغلي.

كما شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "امرأة هزت عرش مصر" مع نادية الجندي، وفيلم "العار" مع محمود عبدالعزيز وحسين فهمي، وكذلك مسلسل "مبروك جالك قلق" مع هاني رمزي وغادة عادل، ومؤخراً ظهر بشخصية الشيخ العراقي ضمن أحداث مسلسل "الإمام الغزالي" مع الفنان محمد رياض، كذلك ظهر ضيف شرف في فيلم "بوحة"، بشخصية المعلم محروس الضبع.

وفاة محيي الدين عبد المحسن

توفي الفنان محيي الدين عبد المحسن في 21 ديسمبر 2012، بسبب مرض تليف الكبد عن عمر يناهز 72 عاماً.

في أحد اللقاءات تحدثت هبة محيي الدين عبد المحسن، ابنة الفنان الراحل عن آخر أيامه، وعن صراعه مع المرض، لتكشف عن أن والدها كان يعاني من فيروس سي لسنوات طويلة، حتى تدهورت أوضاعه الصحية وأصيب بتليف في الكبد وأجرى أكثر من عملية جراحية.

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