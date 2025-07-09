لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد عن حقيقة لجوئها إلى السحر في حياتها

كشفت الفنانة لقاء سويدان تفاصيل شخصية “وداد” التى تقدمها فى مسلسل “حرب الجبالي” المعروض حاليا والذى حقق نجاحا كبيرا.

وقالت لقاء سويدان فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “شخصية وداد ثرية ولكنها تعانى من الجهل وهو الأمر الذى يضعها فى كثير من الأزمات والمشاكل خاصة مع كرهها الشديد إلى عائلة الجبالي وتحديدا أنهار ”سوسن بدر" .

وأضافت لقاء سويدان : وهذا الصراع يدفعها إلى اللجوء للسحر والشعوذة وهو أمر يدل على سذاجتها وجهلها خاصة أنها تعتبر بهذا الأمر أنها تحافظ على زوجها وأسرتها.

وأوضحت لقاء سويدان : اننى لم ألجأ مرة واحدة إلى هذا الأمر فى حياتى لأنى أعلم أن كل ما أمر به هو قدر من عند الله ولم اتعامل مع زيجاتى بمثل ما فعلت وداد.

حرب الجبالى يحتل القائمة

وتمكن مسلسل حرب الجبالي من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، علي منصة شاهد.

احتل مسلسل “حرب الجبالي” المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة شاهد .

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.