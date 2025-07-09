خالد سليم وزوجته يكشفان تفاصيل "ليلة العمر" وأسرارا من داخل البيت

في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد سليم وزوجته خيرية هشام، في أول ظهور إعلامي مشترك لهما عبر شاشة البرنامج.

خلال اللقاء، يتحدث الثنائي عن تفاصيل قصة حبهما التي بدأت منذ أكثر من 15 عامًا، وتوجت بزواج دام حتى اليوم، أثمر عن ثلاثة أبناء هم: خديجة، كنزي، وسليم، وتكشف فيه خيرية هشام عن أسرار من داخل حياتهما اليومية، وتشير إلى أن خالد سليم ليس فقط زوجًا مثاليًا، بل أبًا حنونًا يحرص على تخصيص وقت يومي لأطفاله رغم انشغالاته الفنية.

خالد سليم وزوجته

أما عن ليلة العمر، يستعيد خالد سليم ذكريات حفل زفافهما الذي أقيم عام 2011، والذي وصفه بأنه “أجمل يوم في حياته”، ويوضح أن الفنان عمرو دياب أهداهما حضورًا خاصًا بإحياء الحفل، وسط أجواء احتفالية شارك فيها عدد من نجوم الفن والمجتمع..

يُذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يعرض حصريًا على قناة "dmc" ويُعد من أبرز البرامج الحوارية التي تسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والفنية في حياة ضيوفها.

خالد سليم ومسلسل وتقابل حبيب

وقد كشف الفنان خالد سليم عن بعض تفاصيل حياته الشخصية مؤكدا انه عانى كثيرا بسبب الحب والذى تسبب فى تعطيله.

وقال سليم خلال تصريحات تليفزيونية: في حب يعطل وعانيت منه، عندما يكون هناك غيرة زائدة والطرف الثاني غير متفهم طبيعة عملي وإني اعمل ساعات كثيرة والازمات تزداد وعندما اجد الحب الحقيقي سعيت وراءه حتى اصل له.

من ناحية أخرى شارك الفنان خالد سليم، جمهوره ومتابعيه بعض الصور الجديدة عبر انستجرام، وذلك من أحدث جلسة تصوير قام بها، في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما.

وكتب الفنان خالد سليم : "شكرا لكل الجمهور علي كل الدعم ، ومليون مبروك للفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز ".

ونشر سليم، الصور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة ‘نستجرام، وظهر خلالها بجانب شركائه في العمل " في مسلسل "وتقابل حبيبب" والنجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد ، منة عرفة ، بتول حداد ، أنجي كيوان.