تارا عماد: تأثرت بشخصية والدتي في تجسيد دورى بـ Just You

بدأت الفنانة تارا عماد تصوير مشاهدها فى حكاية "Just You"، وهى إحدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، المقرر عرضه خلال شهر أغسطس عبر إحدى قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

الحكاية مكونة من 5 حلقات، وتدور أحداثها فى إطار اجتماعى نفسى، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة" صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها فى الحقيقة تعانى من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجًا خلال الأحداث.

تارا عماد : أقدم شخصية صحفية تتعرض الى مواقف صعبة

وأبدت تارا سعادتها بالمشاركة فى هذا المشروع، مؤكدة أن اسم المسلسل الرئيسى "ما تراه، ليس كما يبدو" جذب انتباهها بشدة، لأنه يعبر عن واقع كثير من الأشخاص، ممن يُخفون مشاعرهم خلف قناع من الصلابة.

وأضافت أن الشخصية التى تقدمها فى الحكاية تُعد من أصعب الأدوار التى خاضتها حتى الآن، لما تحمله من تحولات نفسية عميقة وتناقضات إنسانية، مشيرة إلى أن السيناريو المحكم كان عاملًا حاسمًا فى قرار مشاركتها.

كما أوضحت أن خلفيتها الشخصية ساعدتها على فهم الشخصية بشكل أعمق، إذ إن والدتها كانت تعمل صحفية، كما أن لديها خبرات شخصية سابقة قريبة من الوسط الإعلامي، مما منحها واقعية في تجسيد "سارة".

5 حلقات

جدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، ويشارك تارا عماد في بطولة "Just You" الفنان عمرو جمال، بسمة داوود، والفنانة وفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ويُعرض العمل أغسطس المقبل.