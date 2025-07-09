صلاة الجنازة غدا في الرياض.. السعودية تعلن وفاة والدة هذا الأمير

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير عبد الله بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، حيث سيصلي عليها يوم غدٍ، الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

ومنذ قليل؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وفي وقت سابق؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".

ووفق وسائل إعلام سعودية، فقد جاء ذلك تأكيدًا للدور الاستراتيجي الذي تؤديه "كاوست" في تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، لا سيما في المجالات الحيوية لمستقبل المملكة، مثل: الطاقة، والاستدامة، والتقدم التقني.

وتستعد "كاوست" برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا للتميّز العلمي والابتكار التحويلي.

ويتمتع الأمير عبد العزيز بن سلمان بخبرة واسعة في قطاع الطاقة والاستدامة، حيث أدّى دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ السياسات التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

وبحسب المصدر ذاته، فمن المقرر أن يشكل هذا التعيين خطوة مهمة لدفع استراتيجية "أثر متسارع" التي تتبناها "كاوست"؛ بهدف تسريع وتيرة البحث العلمي، وربط مخرجاته بالتطبيقات الصناعية والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يعكس هذا التعيين إبراز الجهود البحثية التي تقوم بها المملكة لمعالجة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري من خلال الأبحاث التي تعمل عليها الجامعة.

وصرّح رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور إدوارد بيرن، إثر صدور هذا الأمر الملكي قائلًا: "نتشرف برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لمجلس أمناء "كاوست"، حيث يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة الجامعة، وأن رؤيته وخبرته العميقة في مجالات الطاقة والاستدامة ستسهم في تسريع تأثير "كاوست" وتعزيز دورها في ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والتقنية، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وتوسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية، ودعم الجيل القادم من العلماء والمبتكرين".