أتمنى سماع ضحكتك مرة أخرى.. رنا رئيس تحيي ذكرى ميلاد والدها

حرصت الفنانة رنا رئيس، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل، وقامت بنشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلقت رنا رئيس على الصورة قائلة: “عيد ميلاد سعيد في السماء، بابا، أتمنى لو أستطيع سماع ضحكتك مرة أخرى، الشعور بعناقك، وإخبارك كم تعني لي، لكن على الرغم من أنك لم تعد هنا، أحملك معي في كل ما أفعل، أحبك دائمًا، وأشتاق إليك أكثر مما تستطيع الكلمات التعبير”.

وفاة والد رنا رئيس

وتوفي والد رنا، المهندس عماد رئيس، يوم 13 فبراير 2021، في نفس اليوم الذي ودعت فيه جدها، حيث قالت رنا إنهما توفيا بفارق ساعات قليلة فقط حوالي 24 ساعة.

وعبرت رنا رئيس عن ألمها بسبب وفاة والدها وجدها، بكلمات مؤثرة على الهواء في برنامج “حبر سري”، مما دفعها إلى البكاء أثناء حديثها والذي جاء كالتالي: “أول مرة شفت والدي كنت بصور مسلسل في رمضان 2020، وتوفى والدي بعد وفاة جدي بـ24 ساعة”.