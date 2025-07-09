أقرب شخص إلى قلبي..رنا رئيس تهنئ ريم سامي بـ عيد ميلادها

هنأت الفنانة رنا رئيس، زميلتها الفنانة ريم سامي، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لهما سوياعبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأقرب شخص إلى قلبي، أتمنى لكِ كل السعادة، أحبك ريكو".

وتعيش ريم سامي حالياً مرحلة سعيدة مليئة بالتغيرات: حيث إنها أم لطفلها الأول “سيف”.

أما على الصعيد الفني، فلازالت محافظة على حضورها بشخصية قوية، سواء عبر مشاركتها في مهرجانات أو استعداد أعمال درامية جديدة.

أعمال ريم سامي

كان مسلسل “حدوتة منسية” (2024)، آخر أعمالها، كما شاركت في مسلسل “للأذكياء فقط”.

وبدأت مسيرتها الفنية، في 2018 عبر مسلسل “للحب فرصة أخيرة”، ثم شاركت في أعمال ناجحة مثل “ولد الغلابة” و”البرنس” و”نسل الأغراب”.