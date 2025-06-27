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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريم سامي تهنئ ملك زاهر بمناسبة عيد ميلادها

ريم سامي
ريم سامي
سارة عبد الله

حرصت الفنانة ريم سامي، على تهنئة الفنانة ملك أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت ريم سامي عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “عيد ميلاد سعيد ملوكة”.

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك، وشاركت صورا تجمعهما في أسعد لحظاتهما معا عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت ليلى زاهر: “عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لي منذ اليوم الأول أختي، توأم روحي، الثابت إلى الأبد، توأم روحي، وسندي الثابت في كل مراحل الحياة.. أنتِ راحتي، وفرحتي، والدعم الحقيقي اللي دايمًا في ضهري”.

وكانت تعرضت ملك زاهر لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى المستشفى.

ملك أحمد زاهر ريم سامي عيد ميلاد ملك زاهر

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