قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي شمالا وغربا وجنوبا
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحية
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين وتسجيل قراءة العداد بالهاتف 2025
الاجتماع الأول لنيافة الأنبا أولوجيوس بمجمع كهنة عين شمس والمطرية
تبديل جثتي سيدتين ..صحة الغربية يحقق مع مسئولين بمستشفى زفتي العام
الطفولة والأمومة يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمحافظة قنا
التحقيق في اتهام عامل بهـ.ـتك عرض طفل من ذوي الهمم بمنشأة القناطر
خطيب مسجد السيدة نفيسة: استحالة الإقلاع عن المخدرات والمسكرات وهم من الشيطان
استخراج كعب العمل 2025.. خطوات التقديم أونلاين والمستندات المطلوبة
يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص
مدبولي يفتتح أحد مصانع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حرمتينا منك.. مجدي الهواري يوجه رسالة لـ عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل
سارة عبد الله

وجه المخرج مجدي الهواري، رسالة إلى الفنانة عبلة كامل، بعد تصدرها التريند في حالة من الحب والاشتياق لها من جمهورها.

وكتب مجدي الهواري عبر فيسبوك: “حرمتيهم منك ليه، علشان تعرفي قد ايه المحبة، واديكي وعرفتي، هتعملي ايه دلوقتي، ياست الستات مكانك مرفوع من الخدمة عبلة كامل أحلى صباح”.

وأضاف: «لم أرى في حياتي اتفاق كلي على أحد من الفنانين مثل عبلة كامل، حتي عبد الحليم حافظ اختلف عليه البعض".

بعد ساعات من تصدّر الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها المفاجئ برفقة نجل شقيقها، لاحظ المتابعون قيام صلاح عبد الله، ابن شقيقها، بحذف جميع الصور التي جمعت بينهما من حساباته الشخصية على منصات التواصل.

وكانت الصور قد لاقت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من جمهور عبلة كامل، الذي عبّر عن سعادته بظهورها النادر، قبل أن يُفاجأ المتابعون باختفائها دون توضيح الأسباب.

مجدي الهواري عبلة كامل الفنانة عبلة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

ترشيحاتنا

افتتاح مسجد

افتتاح مسجد بقرية بالدقهلية وانطلاق قافلة واعظات

الشرقية

معاً بالوعي نحميها.. 3 نوات دينية وتوعوية وثقافية بالشرقية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يعتمد مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد