حرمتينا منك.. مجدي الهواري يوجه رسالة لـ عبلة كامل

وجه المخرج مجدي الهواري، رسالة إلى الفنانة عبلة كامل، بعد تصدرها التريند في حالة من الحب والاشتياق لها من جمهورها.

وكتب مجدي الهواري عبر فيسبوك: “حرمتيهم منك ليه، علشان تعرفي قد ايه المحبة، واديكي وعرفتي، هتعملي ايه دلوقتي، ياست الستات مكانك مرفوع من الخدمة عبلة كامل أحلى صباح”.

وأضاف: «لم أرى في حياتي اتفاق كلي على أحد من الفنانين مثل عبلة كامل، حتي عبد الحليم حافظ اختلف عليه البعض".

بعد ساعات من تصدّر الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها المفاجئ برفقة نجل شقيقها، لاحظ المتابعون قيام صلاح عبد الله، ابن شقيقها، بحذف جميع الصور التي جمعت بينهما من حساباته الشخصية على منصات التواصل.

وكانت الصور قد لاقت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من جمهور عبلة كامل، الذي عبّر عن سعادته بظهورها النادر، قبل أن يُفاجأ المتابعون باختفائها دون توضيح الأسباب.