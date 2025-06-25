مي عز الدين توجه رسالة مؤثرة لعبلة كامل: "إنتي حتة من قلبي"

حرصت الفنانة مي عز الدين على توجيه رسالة محبة وتقدير للفنانة القديرة عبلة كامل، بعد ظهورها الأخير في صورة نشرها شاب عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "عمتي حبيبتي".

وقامت مي عز الدين بإعادة نشر صورة عبلة كامل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وعلقت عليها بكلمات بسيطة لكنها مؤثرة

قائلة: "إنتي حتة من قلبي".

تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل ترند "تيك توك"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها رفقة شاب نشرها الأخير عبر حسابه على "إنستجرام"، ما دفع محبي الممثلة المخضرمة إلى التساؤل عن مدى صحة الصورة وظروف ظهورها المفاجئ.