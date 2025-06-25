بعد تصدرها التريند.. سيد صادق يوجه رسالة لـ عبلة كامل

حرص الفنان سيد صادق، على توجيه رسالة إلى الفنانة عبلة كامل، بعد ظهورها الأخير رفقة عائلتها.

وقال سيد صادق لـ صدى البلد: “الفنانة عبلة كامل فنانة وإنسانة راقية، ربنا يعطيها الصحة والسعادة”.



وتصدّرت الفنانة القديرة عبلة كامل تريند مواقع تيك توك، وذلك بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها.

وظهرت عبلة مرتدية عباءة سوداء، بشكل جميل، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها، بين من شكّك، أن الصورة ليست حديثة ومن عبّر عن مدى حبه لها، متمنين عودتها للتمثيل..

كانت الفنانة رحمة أحمد، قد كشفت تفاصيل مكالمة الفنانة عبلة كامل لها التي تلقتها وتضمنت عدة نصائح.

وقالت رحمة أحمد، في تصريحات تلفزيونية، إنها حينما ذهبت للفنان أشرف زكي، في نقابة المهن التمثيلية، أخبرها أن لديه مفاجأة لها وأعطاها الموبايل، فتفاجأت بمكالمة عبلة كامل، التي نصحتها فيها بأن تتنوع في أدوارها التي تقدمها.

وأضافت رحمة أحمد، أنها تحب عبلة كامل وتقدرها وهي من جمهورها، مشيرة إلى أنها تعاملت معها كأم في المكالمة.