فرحت قلبي يا ميزو.. أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله

احتفل الفنان أحمد رزق بتخرج نجله ، وشارك رزق صورا من الحفل على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك معلقًا:

" مليون مبروك يا حبيبي.. عقبال الجامعه فرحت قلبى يا ميزو "



يذكر أن تالق أحمد رزق في مسلسل حرب الجبالي و الذي يعرض حالياً.



مسلسل «حرب الجبالي» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، عزة لبيب ، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.