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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يكلف سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية

لدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية
لدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية
شيماء مجدي

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، مع استمرار تكليفه بالعمل مشرفا علي الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ووجه وزير الزراعة "موسى" بالعمل علي إظهار مزيد من الجهد في مجال تطوير البحوث الزراعية، والتطبيقية في المجالات  المرتبطة بالقطاع الزراعي، فضلا عن تأهيل أفضل الكوادر البشرية التي يمكن الاستعانة بها في مجال البحوث الزراعية وتقديم المتميزين لتولي المناصب.

اختيار أفضل العناصر

 مشددا على سرعة إنهاء خطط تأهيل الكوادر الشابة بالعلاقات الزراعية الخارجية ومركز البحوث الزراعية، وتطوير العمل وتحسين الأداء، واختيار أفضل العناصر لاستكمال المسيرة بالعلاقات الزراعية الخارجية.

علاء فاروق وزير الزراعة سعد موسى مركز البحوث الزراعية الكوادر البشرية

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