وزير الاتصالات الأسبق: سنترال رمسيس له بدائل من خلال مجموعة من السنترالات الأخرى

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، أن لابد أن ننتظر نتائج التحقيقات في أزمة حريق سنترال رمسيس، مضيفا أن لم تخرج أي نتائج من هذه التحقيقات.

لابد من انتظار التحقيقات من أجل معرفة أسباب الحريق

وأضاف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، في تصريحات تليفزيونية، أن لابد من انتظار التحقيقات من أجل معرفة أسباب حريق سنترال رمسيس.

وتابع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، أن سنترال رمسيس يربط شبكات الاتصالات المحلية والدولية والإنترنت وهو كود الشبكات.

وأكمل المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، أن سنترال رمسيس مؤمن من خلال شبكة أجهزة على أعلي مستوي، مشيرا إلى أن سنترال رمسيس يخدم كل المنطقة المحيطة به.

وفي السياق نفسه أشار المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، إلى أن سنترال رمسيس له بدائل من خلال مجموعة من السنترالات الأخرى.



