جمال عبد الحميد: الأهلي رفض يديني 500 جنيه عشان أعمل عملية

قال الكابتن جمال عبد الحميد نجم مصر ونادي الزمالك إنه كان يجري عملية عملية وذهب إلى النادي وطلب 500 جنيه حتى يستطيع أن يجري العملية ورفضوا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه مكث سنة كاملة في المنزل ولم يكن معي أي أموال، ثم ذهبت وانضميت إلى نادي الزمالك.

وأشار إلى أنه بعد انضمامه إلى نادي الزمالك ظهرت بعض الشائعات أنه نادي الأهلي هو من تركه، وأنه كان يسهر طول الليل وأيضًا رجله قصرت بعد العملية، مع العلم أنه لعبت بعد ذلك لعشر سنوات في الزمالك وأصبحت كابتن منتخب مصر في كأس العالم 90.

منتخب مصر

كما توجه بالشكر للنادي الأهلي على ما حدث وذهابه إلى نادي الزمالك، لأنه أصبح كابتن وهداف الزمالك ومنتخب مصر ونجم النجوم وقتها.

وتحدث عن ابنه عمر وهو موهبة كبيرة في الكرة ولكن لم يستمر، بسبب أنه فور اعتزاله ذهب للتدريب في أسوان وبعض المحافظات، ولم يكن يستطيع الذهاب معه إلى النادي هنا في القاهرة، وهو يعتذر له لأنه كان موهبة كبيرة في الكرة.



