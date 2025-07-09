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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سمير عارف: مدينة العاشر قلعة الصناعة المصرية ونرحب بالاستثمارات البريطانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المدينة تعتبر قلعة الصناعة المصرية لما بها من استثمارات هائلة وصادرات تمثل ثُلث صادرات مصر غير البترولية.

جاء ذلك خلال استقبال الجمعية وفدا من السفارة البريطانية بالقاهرة برئاسة  clover Godsal  ، لبحث التعاون المشترك في مجال الاستثمار ، والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون لزيادة حجم التجارة بين مصر و بريطانيا.

و أضاف عارف، أن مدينة العاشر بها ما يقرب من 6 آلاف مصنع تعمل في جميع القطاعات الصناعية ( صناعات معدنية – هندسية- مواد بناء – غذائية – نسيجية ولدينا استعداد للتعامل مع سوق البريطاني.
 

ومن جانبه عرض الدكتور محيي حافظ نائب رئيس جمعية العاشر الحوافز الاستثمارية في مصر وحرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ المناسب للإستثمار ودعم الصناعة.

وأشار حافظ، إلى  أن الحكومة فى إطار التحول الرقمى وتيسيراً على المستثمرين الصناعيين قامت بإنشاء منصة مصر الصناعية والرقمية التي تمكن كافة الراغبين فى الحصول على أراضي صناعية والتعرف على الفرص الصناعية المتاحة والتقدم لحجز قطع الأراضى وذلك تأكيد على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.


الفرص الاستثمارية المتاحة
وأكدت clover Godsal، دبلوماسية بريطانية أن الهدف من الزيارة يتمثل استكشاف الفرص الصناعية والتصديرية المتاحة فى مصر وتعزيز ربط المستثمرين المصريين بالسوق البريطاني دعماً لأهداف التكامل الاقتصادي والتجاري  بين البلدين.

وتابعت"هذه الجولة جاءت تأكيداً عملياً على دور مصر كمركز صناعي محورى وبوابة موثوقة لتدفق الاستثمارات المختلفة".


توقيع بروتوكول تعاون
نوهت إلى أنه سيتم التنسيق مع السفارة البريطانية بشأن توقيع برتوكول تعاون بين السفارة و جمعية المستثمرين و الجمعية المصرية البريطانية بهدف بحث إقامة مشروعات مشتركة وكذلك زيادة التبادل التجاري.

وخلال العام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة ليسجل نحو 4.7 مليار جنيه استرليني.

مستثمري العاشر السفارة البريطانية صناعات معدنية القطاعات الصناعية مصر بريطانيا

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