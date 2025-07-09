حريق سنترال رمسيس.. وزير الاتصالات: خدمات تطبيقات السداد والتحويلات والمحافظ عادت بكامل طاقتها

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شبكة الإنترنت والاتصالات في مصر تعمل وفق منظومة ازدواجية معقدة وشبكة ضخمة بنيت على مراحل كبيرة، تخدم 120 مليون خط حمول وأكثر من مليون خط منزلي.

وقال عمرو طلعت، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن خدمات الصوت والبيانات التي تأثرت استعيدت، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بأنظمة السداد والتحويلات المالية والباقات الخصم المباشر وماكينات الصرف الالي عادت بكامل طاقتها.

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لدينا تحديان وهما منطقة محيط رمسيس، مؤكدا أن رئيس الوزراء تقد هذه المنطقة صباخ اليوم، خاصة أن المنطقة بها 50 الف مشترك وبدأنا في استعادة الخدمة بها، فقمنا باستعادة الخدمة لـ 24 الف و 500 مشترك في تلك المنطقة وسنعمل بنهاية اليوم على استعادة الخدمة لجميع المشتركين بالمنطقة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سنبدأ في لجنة فنية لدراسة اسباب الأزمة وسبل التحوط منها وكيفية استعادة الخدمة في سنترال رمسيس في اقرب وقت.