الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين أبناء عمومة بجنوب الأقصر

شهدت قرية القرايا بمركز إسنا جنوب الاقصر اليوم الأربعاء، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين أبناء عمومة “ ٱل سليم ” بعد خصومة استمرت لأكثر من عشرة أعوام لخلافات على قطعة أرض .

شارك فى مراسم الصلح اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، و على سيد الصادق رئيس مدينة اسنا نيابة عن محافظ الاقصر و عدد من قيادات مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة اسنا وايضا عدد من القيادات الشعبية والعمد وأمناء بعد الأحزاب السياسية.



وبدأت فعاليات الصلح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تليتها كلمة لوكيل مطرانية كنيسة إسنا وارمنت، ثم تقديم الكفن واحتضان أبناء العمومة، بعضهما لبعض وسط تكبيرات الأهالي، تليتها كلمة لمدير أمن الأقصر، حث من خلالها الأهالي على المودة والصلح وفضله وفوائده للطرفين مستشهدا بآيات من الذكر الحكيم.