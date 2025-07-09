علاقاتنا قوية بالدول الأفريقية.. الوزراء: لن نسمح بالمساس بحقوق مصر في مياه النيل

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تربطها علاقات مع كل دول العالم ولا نعادي أحد وعلاقتنا مع الدول الأفريقية قوية وهناك احترام متبادل، ولكن دون المساس بحق مصر في مياه نهر النيل.

واضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أننا نتحرك في كافة الطرق فيما يخص سد النهضة، متابعا: رئيس الوزراء الاثيوبي أكد في تصريحه على أنه لن يتم الإضرار أو المساس بحق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ودعا مصر والسودان إلى استئناف التعاون سويا مرة أخرى في هذا الأمر.

وشدد على أن مصر لن تسمح بالضرر في حقها الخاص بـ مياه نهر النيل، ونحن لسنا ضد أي تنمية في الدول الأفريقية.