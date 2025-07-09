نسعى لتعظيم الاستفادة.. رئيس الوزراء: الحديث عن بيع أصول الدولة غير صحيح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نحن في أوضاع شديدة الاضطراب، ونعمل في ظروف غير مستقرة تؤثر على مناخ الاستثمار العالمي.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أنه نسعى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة لتحقيق الاستفادة، مؤكدا أنه سيتم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحديث عن أن الدولة تبيع أصولها غير صحيح، ولكن ما يتم هو شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وما تم من طرح عدد من شركات المطارات، يتم خاصة في وجود شركات محترفة من القطاع الخاص، وستعمل على تحقيق الربح بصورة أكبر.