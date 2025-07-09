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أخبار البلد

تفاصيل هامة تشرح الفرق بين البكالوريا المصرية و الثانوية العامة

الفرق بين البكالوريا المصرية و الثانوية العامة
الفرق بين البكالوريا المصرية و الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك فروق كثيرة بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا المصرية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية بحسب ما تم إعلانه من تفاصيل رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

نظام الثانوية العامة 

  • تحسين المجموع : لا يوجد تحسين للمجموع
  • المسارات التعليمية : مسار إجباري لا يمكن تغييره
  • حساب مجموع الطالب : يعتمد على السنة النهائية في حساب مجموع دخول الجامعة
  • مجموع الطالب : من 320 درجة
  •  عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة ذات السنة الواحدة حاليا 5 مواد في 3 ثانوي
  •  نظام الثانوية العامة ينقسم لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي
  •  يركز نظام الثانوية العامة على فصل المواد العلمية عن الأدبية ولا يتيح للطلاب اختيار المواد
  •  في نظام الثانوية العامة تكون مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع
  •  في نظام الثانوية العامة تعتبر اللغة العربية مادة أساسية في 3 ثانوي
  •  في نظام الثانوية العامة تكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع
  •  الثانوية العامة الحالية تعتمد على السنة النهائية "  3 ثانوي" في حساب مجموع الطالب لدخول الطالب
  •  الثانوية العامة الحالية تتيح للطالب فرصة امتحانية واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثاني بنصف الدرجة
  •  في الثانوية العامة لا يوجد تحسين للمجموع

نظام البكالوريا المصرية

  • تحسين المجموع : يحق للطالب تحسين درجاته واختيار الاعلى
  • المسارات التعليمية : تم تصميم منظومة البكالوريا المصرية،  بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر في مادتين اثنتين فقط لذلك يستطيع الطالب إن وجد أن المسار الذي اختاره غير ملائم أن يغيره فورا بتغيير المادتين التخصصيتين في الصف الثالث الثانوي 
  • حساب مجموع الطالب : تتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث
  • مجموع الطالب : من 600 درجة بواقع 100 لكل مادة من المواد الستة المضافة للمجموع
  •  البكالوريا المصرية تعتمد على 4 مسارات وهي : الطب وعلوم الحياة - الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الآداب والفنون
  •  يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب اختيار مواد تخصصهم
  •  في البكالوريا المصرية أصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة تخصص في مسار الاداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس
  •  يدرس الطالب في البكالوريا المصرية اللغة العربية في 2 ثانوي ولا يدرسها في 3 ثانوي
  •  التربية الدينية مادة خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بحد نجاح 70%
  •  في نظام البكالوريا المصرية يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث
  •  هناك فرصتين للامتحان في مايو و يوليو في الصف الثاني الثانوي ، وفي يونيو وأغسطس في الصف الثالث الثانوي
  •  تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم بها وترصد كافة درجات محاولاته وترسل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :

مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)

- اللغة العربية
- التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
-الفلسفة والمنطق
-اللغة الأجنبية الأولى


مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)

- التربية الدينية
-اللغة الأجنبية الثانية
- البرمجة وعلوم الحاسب


مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"

-اللغة العربية
- التاريخ المصري
-اللغة الأجنبية الأولى

مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)

- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء
-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة
- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال
- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية


مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"

التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)


مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"

- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)
- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)
- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات
- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة البكالوريا المصرية

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