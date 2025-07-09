خالد الغندور يوجه رسالة لـ إبراهيم سعيد: قرب من ربنا

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، عقب خروجه من السجن.

كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: "قلبي معاك يا إبراهيم يا سعيد وربنا يعينك ويصبرك ويحل كل مشاكلك".

وأضاف: "ونصيحتي ليك قرب من ربنا أوي وصلي واستغفر وقول الحمدلله علي كل شيء، ومحدش عارف الخير فين".

وأتم: "يمكن ده يكون خير ليك إنك تقعد مع نفسك وتتغير للأحسن".



وكان قد ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في أول ظهور له بعد خروجه من الحبس، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث لم يتمالك دموعه خلال الفيديو، مناشدا المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل "استرداد حقه" على حد تعبيره.

وجاء الإفراج عن إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، عقب القبض عليه على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.