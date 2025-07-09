ضياء رشوان: شهادة نتنياهو حول نوبل لن تفيد ترامب.. وقد تضر فرصه في الحصول على الجائزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن هناك تناقضًا واضحًا في السلوك الإسرائيلي مقارنةً بالموقف الأمريكي، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي رئيس في العالم من حقه أن يُرشح لجائزة نوبل للسلام، ولا مشكلة في ذلك من حيث المبدأ.

وأضاف رشوان، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو وكأنه نسي أنه مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، كما أن إسرائيل، الدولة التي يترأس حكومتها، تمثل حاليًا أمام محكمة العدل الدولية في قضايا شبيهة.

وأوضح أن جائزة نوبل جائزة مرموقة وتُمنح من قبل لجنة معترف بها عالميًا، وتقوم بفحص ترشيحاتها بدقة شديدة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستُقيّم خطاب التوصية الذي قدمه نتنياهو، لكنها لن تغفل عن كون مقدم التوصية شخصية متهمة بجرائم حرب.

ولفت رشوان إلى أن ترامب، من الناحية السياسية، يبدو كأنه يبحث عن مرآة يرى فيها صورته فقط، وربما يرى في الجائزة نوعًا من التقدير الشخصي، مضيفًا أن جائزة نوبل متعددة المجالات مثل الأدب، والفيزياء، والسلام، وقد شابها بعض الجدل حول تسييسها في بعض الحالات، لكن هذا لا ينفي أن هناك من حصل عليها عن استحقاق.

وختم رشوان بالقول: "لا أعتقد أن شهادة نتنياهو سترفع من حظوظ ترامب في نيل الجائزة، بل أظن أنها قد تضره أكثر مما تنفعه".