شريف فاروق يبحث مع وزير التجارة بموريشيوس فرص التعاون في توريد السلع الأساسية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً ثنائيًا مع مايكل يونغ سيك يون، وزير التجارة بجمهورية موريشيوس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقام حاليًا في جينيف، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات السلع التموينية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المنتجات الغذائية.

واستعرض الجانبان إمكانية تفعيل آلية التعاون الحكومي المشترك بين مصر وموريشيوس في مجال تصدير السلع الاستراتيجية المصرية، وعلى رأسها الزيوت النباتية والدقيق والسكر، وتوقيع اتفاقات توريد مستقبلية لتغطية احتياجات السوق الموريشي.

إنشاء مصانع السكر

كما شمل اللقاء استعراض خبرات مصر المتميزة في انشاء مصانع السكر، وناقش الجانبان سبل الاستفادة الممكنة من خبرات مصر الواسعة في مجال تصنيع السكر، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مصانع متكاملة في موريشيوس لمستخرجات قصب السكر، بما يشمل إنتاج السكر، والعلف، والمواد الثانوية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، مثل الإيثانول، والخميرة، والورق.

كما ناقش اللقاء تجربة مصر في إدارة منظومة توزيع السلع الاستراتيجية وتنظيم المخزون، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة لضبط حركة تداول السلع، وضمان التوازن بين المعروض والاستهلاك، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق.

وأكد الوزير خلال اللقاء استعداد مصر الكامل لتوفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال الجهات الإنتاجية التابعة للدولة، ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل والإجراءات التنفيذية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في أفريقيا، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الأسواق الواعدة.



