رئيس جهاز القاهرة الجديدة يشهد التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي بطاقة ٨٠ ألف م³/يوم

شهد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطريق العين السخنة، بطاقة تصميمية تبلغ ٨٠ ألف متر مكعب يوميًا بعد تطويرها، وذلك بحضور المهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، ومسئولي الجهاز.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة لترشيد استهلاك المياه.

تطوير المحطة

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن المحطة تم تطويرها بالكامل لتواكب أحدث تكنولوجيا معالجة مياه الصرف، حيث شملت أعمال التطوير الأعمال الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية، بالإضافة إلى استكمال الموقع العام، وإنشاء السور والمباني الإدارية، إلى جانب إنشاء إدارة متكاملة تضم معملاً مركزيًا مزودًا بأحدث الأجهزة لإجراء جميع التحاليل اللازمة للمياه المنتجة.

وأكد رئيس الجهاز أنه يجرى حاليًا تنفيذ الاختبارات اللازمة على المياه، تمهيدًا لتوسيع نطاق استخدامها في أعمال الري داخل المدينة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتطبيق منظومة التنمية المستدامة.

وأشار "الغيطى" إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود جهاز مدينة القاهرة الجديدة للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.